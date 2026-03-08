LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | Francesca Lollobrigida all’attacco del podio

Oggi si svolge la seconda e ultima giornata dei Mondiali allround di speed skating, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti continui sui risultati e le azioni più importanti. Tra i protagonisti c’è Francesca Lollobrigida, che si sta confrontando per ottenere un piazzamento sul podio. La competizione è visibile attraverso la diretta online.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata dei Mondiali allround di speed skating. Sul ghiaccio di Heerenveen (Olanda), autentico tempio della pista lunga, continua la rincorsa al podio iridato della nostra Francesca Lollobrigida, forse all’ultima gara della carriera. La pattinatrice laziale dovrà difendersi sulle distanze corte, per poi dar fondo alle ultime energie stagionali nelle sue amate long distance. Stessa strategia anche per l’azzurro Riccardo Lorello, bronzo olimpico sui 5000 metri, cercherà anche lui di limitare i danni nelle discipline più veloci per poi recuperare il più possibile nella gare di resistenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida all’attacco del podio LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida sogna una medaglia!Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali allround di speed skating. LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca la rimonta nei 3000 metri14:21 Francesca Lollobrigida prenderà parte alla penultima batteria e sarà opposta alla canadese Valerie Maltais. Tutti gli aggiornamenti su Francesca Lollobrigida. Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida risale nei 3000 ed è sesta nella generale; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: grande festa dei Paesi Bassi! Kok e De Boo vincono il mondiale sprint; LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida inizia la rincorsa ad una medaglia. LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida all’attacco del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata dei ... oasport.it Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 8 marzo, calerà il sipario sui Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa ... oasport.it Chi Magazine. Elisa · L'Amore Per Te. FRANCESCA LOLLOBRIGIDA: ORA I GIOCHI SONO IN SPIAGGIA CON TOMMASO Dopo i due ori alle olimpiadi, la regina del pattinaggio di velocità torna nella sua Ladispoli e in spiaggia è tutta per il figlio. I dettagli - facebook.com facebook Chi sta chiamando Francesca Lollobrigida Solo risposte sbagliate #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com