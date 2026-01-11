LIVE Sci alpino SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia deve reagire I pettorali di partenza

Segui in tempo reale lo Sci alpino, SuperG di Zauchensee 2026. Sofia Goggia si prepara a confrontarsi con la gara, mentre i pettorali di partenza vengono aggiornati. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per seguire le emozioni della competizione in diretta. Restiamo collegati per tutte le novità e i risultati di questa importante manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Zauchensee ospita il SuperG femminile, valido come 18ª gara della Coppa del Mondo 20252026, in un contesto che si annuncia particolarmente significativo sia per la classifica sia per le indicazioni in chiave olimpica. Dopo la discesa sprint di ieri, condizionata da una fitta nevicata e da un tracciato accorciato, il circo bianco torna in pista con una gara che spesso esalta sensibilità, capacità di lettura e gestione del rischio.

