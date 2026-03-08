LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 marzo in DIRETTA | si avvicina il momento di Perathoner

Oggi, nella giornata dedicata alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si aspetta l'inizio della gara di Perathoner. La manifestazione si svolge tra le emozioni degli atleti e le tante prove in programma. La diretta live fornisce aggiornamenti continui sui risultati e le attività che coinvolgono le varie discipline e i partecipanti. La copertura segue passo passo gli eventi in corso.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. In corso l’individuale femminile sitting. Dalle 10.30 partirà invece quella maschile in cui ci sarà Matco Pisani Siamo nel corso del secondo end di Italia-Cina. Occasione per gli azzurri dopo l’errore degli asiatici, che guidano 1-0 dopo il primo end Dalle 11.00 via a preliminari e fasi finali delle varie categorie. L’Italia può sognare con Emanuel Perathoner Dalle 10 spazio all’individuale femminile sitting. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 marzo in DIRETTA: Perathoner sogna il colpaccio

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: già due medaglie! Perathoner fa sognare nello snowboardcross

