LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 marzo in DIRETTA | Perathoner in finale!

Oggi si svolge la diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Tra le notizie principali, Perathoner ha raggiunto la finale in una delle discipline in programma. La giornata continuerà con le gare e gli eventi che coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi. I tifosi sono invitati a seguire gli aggiornamenti sul sito dedicato.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. La finalina uomini classe SB-LL1 si chiude con il quinto posto finale di Vos Chris (Olanda), sesto Mike Schultz (Usa), settimo Daichi Oguri (Giappone) e ottavo Yiyang Liu (Cina). Si inizia con la finalina uomini della classe SB-LL1, partecipanti Vos Chris (Olanda), Mike Schultz (USA), Daichi Oguri (Giappone) e Yiyang Liu (Cina). Medaglia d’oro per la francese Cecile Hernandez, +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026/ Live: finali e programma del giorno (oggi domenica 8 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi domenica 8 marzo: le finali e il programma del giorno con altri dieci titoli in palio.

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: ancora una medaglia per le Fiamme Gialle a Cortina d'Ampezzo! Dopo l'argento di Chiara Mazzel, arriva anche il bronzo di Giacomo Bertagnolli (guidato magistralmente dall'appuntato Andrea Ravelli) nella disces

Paralimpiadi Milano Cortina, la Russia vince due bronzi e 'torna' nel medagliere. Cos'è successo