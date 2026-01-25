LIVE alle 15 Atalanta-Parma | Lookman torna titolare Cuesta si affida a Pellegrino

Alle 15 si gioca Atalanta-Parma, sfida valida per il campionato italiano. Lookman torna in campo dal primo minuto, mentre Cuesta si affida a Pellegrino per rinforzare la difesa. La squadra di Palladino cerca punti importanti per risalire in classifica, dopo la recente sconfitta in Champions League. Segui l’evento live per aggiornamenti e approfondimenti sulla partita.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino. (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta. (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino. Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata l’arbitro di Atalanta-Parma. I suoi assistenti saranno Giorgio Peretti di Verona e Andrea Bianchini di Perugia, quarto uomo Luca Massimi di Termoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

