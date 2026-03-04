In Brianza sta per aprire un enorme campo di tulipani

In Brianza sta per inaugurare un grande campo di tulipani nel parco delle Groane, un'area che comprende sentieri boschivi e brughiere. La struttura, di notevoli dimensioni, verrà aperta al pubblico per la prima volta. La preparazione del terreno e la piantagione sono in corso, mentre le piante si stanno sviluppando in vista dell’apertura ufficiale.

Nel cuore del parco delle Groane, tra sentieri boschivi e brughiere, si prepara a sbocciare un campo pieno di tulipani. Il progetto nasce all’interno dell’azienda agricola di famiglia, che ha deciso di trasformare una parte dei propri terreni in un grande giardino a cielo aperto, dove le file ordinate di bulbi, piantanti in autunno, si preparano a regalare una fioritura variopinta.L’idea è quella di valorizzare il territorio, ma anche di trasformare la cascina in un punto di incontro, dove il campo di tulipani potrà diventare il fulcro di un’esperienza più ampia fatta di natura, riscoperta del paesaggio rurale e socialità. In occasione della fioritura, l’azienda agricola sta infatti organizzando una serie di eventi collaterali per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Il campo di tulipani sta per riaprire in provincia di Novara: si cerca personale Una selezione di notizie su In Brianza sta per aprire un enorme... Discussioni sull' argomento In Brianza sta per aprire un enorme campo di tulipani; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Mediaworld apre un nuovo negozio nel Milanese e assume 9 persone: come candidarsi; In arrivo il futuro polo della cultura. L’ex cotonificio si sta trasformando: maxi progetto da 2,6 milioni di euro. Molti appelli sono rimasti inascoltati per l’opera in Brianza: oggi è previsto un incontro con Città Metropolitana facebook