Lecce-Cremonese diretta | la riapre Bonazzoli

Nella partita tra Lecce e Cremonese, Bonazzoli ha segnato un gol che ha riaperto la sfida. Le due squadre hanno percorso percorsi molto diversi, ma si trovano ad affrontare un confronto che si presenta come più di una semplice gara di salvezza. La partita viene trasmessa in diretta e mette in evidenza un confronto intenso tra le due formazioni.

Così profondamente diverse, così simili nel percorso. Lecce-Cremonese è qualcosa in più di uno scontro diretto per la salvezza, sembra quasi una sfida totale. I giovani del Lecce, l'esperienza della Cremonese. Il 4-2-3-1 giallorosso, il 3-5-2 grigiorosso. Sud contro Nord. Sfida totale tra opposti che però sono giunti allo stesso punto. Il Lecce ha 24 punti, la Cremonese idem: la squadra di Nicola, però, per la gran parte li ha fatti a inizio campionato, mentre i salentini sono stati più costanti. Il Lecce ha segnato 18 gol, peggior attacco della A, la Cremo ne ha fatti 21, appena tre in più. Sono le due squadre che calciano meno verso la porta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

