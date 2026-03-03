La luce torna nel parcheggio di piazza Castello ma non solo

Nel parcheggio di piazza Castello, vicino alla stazione ferroviaria, è stata ripristinata l’illuminazione grazie ai lavori di riqualificazione conclusi dal Comune di Monza. La notizia viene comunicata attraverso una nota ufficiale, che specifica come l’intervento si sia appena completato. La ripresa della luce riguarda anche altri parcheggi della zona, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale.

Nel parcheggio di piazza Castello (ma non solo) è ritornata la luce. È il Comune di Monza che lo comunica, con una nota ufficiale con la quale spiega che "sono terminati i lavori di riqualificazione all'impianto di illuminazione di piazza Castello, di fianco alla stazione ferroviaria". Dalla serata di lunedì 2 marzo l'impianto di illuminazione è tornato regolarmente in funzione, mentre il cantiere è già stato rimosso per rendere disponibili gli stalli di sosta. La sistemazione dell'asfalto verrà eseguita nei mesi di aprile e di maggio.

