Largo Cervignano tensione tra tifosi e residenti

Nel tardo pomeriggio di sabato, largo Cervignano è stato teatro di tensioni tra tifosi e residenti. Dopo la partita tra Pordenone e Muggia, i tifosi neroverdi si trovavano nel parcheggio delle case popolari, solito punto di ritrovo durante le partite casalinghe. La situazione è degenerata quando una donna del quartiere ha richiamato gli ultras a causa di un uomo.

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di sabato in largo Cervignano. Tutto è iniziato dopo la partita Pordenone-Muggia: i tifosi neroverdi erano nel parcheggio delle case popolari, luogo di ritrovo nelle partite casalinghe, quando una donna del luogo ha richiamato gli ultras perché un uomo stava orinando su un albero. La discussione è diventata tesa quando sono intervenuti alcuni residenti delle case gialle, tra cui i figli della donna. Immediatamente sono intervenuti per riportare l'ordine i dirigenti della Digos, presenti fino a poco prima allo stadio e una camionetta della polizia. La donna, 53 anni, è poi caduta, non si sa se spinta o da sola, e ha deciso di recarsi al pronto soccorso, dove è stata accolta in codice verde. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

