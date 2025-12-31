Roma doppia trasferta ad alta tensione | a Lecce stop ai tifosi residenti nel Lazio

La Roma si prepara a un inizio di 2026 caratterizzato da due trasferte consecutive, tra cui quella a Lecce, dove i tifosi residenti nel Lazio non potranno essere presenti. Questi incontri rappresentano una prima sfida importante per la squadra di Gian Piero Gasperini, che dovrà affrontare le difficoltà di un calendario impegnativo subito all’inizio dell’anno nuovo.

L’avvio del 2026 metterà subito alla prova la Roma di Gian Piero Gasperini, chiamata ad affrontare due trasferte ravvicinate e complesse. Prima il confronto alla New Balance Arena contro l’ Atalanta, poi, a distanza di appena tre giorni, il viaggio nel Salento per la sfida contro il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco. Proprio in vista del match del 6 gennaio, è arrivata una decisione destinata a far discutere. La Prefettura di Lecce ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nella regione Lazio, accogliendo le indicazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

