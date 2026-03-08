L' anima immortale degli abiti di Cividini

La collezione di abiti di Cividini si distingue per la sua durata nel tempo, sfidando il concetto di moda come fenomeno passeggero. La maison presenta capi realizzati con materiali di alta qualità, pensati per durare e mantenere intatto il loro stile nel corso degli anni. Gli abiti sono caratterizzati da linee pulite e attenzione ai dettagli, riflettendo un approccio che privilegia la longevità rispetto alle tendenze momentanee.

"Long lasting fashion" appare quasi come un ossimoro: la moda, per sua natura, è effimera e mutevole. Tuttavia, gli opposti si incontrano quando la permanenza poggia su pilastri solidi. Il primo è la qualità, che permette a un capo di sfidare gli anni preservando integrità e splendore. Se la sostanza garantisce la durata, l'estetica deve sottrarsi allo scorrere del tempo. Per farlo, deve farsi leggera: un design minimale, privo di riferimenti temporali o stilemi troppo legati a una specifica epoca. Anche laddove vi sia un richiamo storico, la reinterpretazione deve restare la cifra dominante. Da sempre, Cividini crea capi di "moda. non moda", raggiungendo questo raro equilibrio: rifugge l'iper-design per arricchire ogni creazione di un valore intrinseco.