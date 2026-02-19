Vincoli burocratici e carenza di personale | tutti i limiti che frenano la spesa dei fondi Ue

Il ritardo nei fondi Ue deriva da vincoli burocratici e mancanza di personale. Le amministrazioni pubbliche faticano a gestire le pratiche e a rispettare le scadenze. Questi ostacoli rallentano l’erogazione dei finanziamenti, anche quando ci sono progetti pronti da realizzare. Le procedure complesse e la carenza di tecnici rallentano le autorizzazioni e il monitoraggio. Nonostante le promesse di semplificazione, molte pratiche restano in sospeso. Le criticità si fanno sentire soprattutto nelle regioni più coinvolte nei finanziamenti europei.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” L'accesso ai finanziamenti della politica di coesione resta complesso per enti locali e piccole imprese, che scontano difficoltà strutturali nel mettere in pratica tutto il potenziale di sviluppo nei territori Da una parte, le dichiarazioni ufficiali dei governi che celebrano il superamento dei target di spesa e la semplificazione delle procedure. Dall'altra, le lamentele delle piccole amministrazioni e imprese locali che denunciano la mancanza di personale e l'insostenibilità dei nuovi vincoli procedurali.🔗 Leggi su Today.it Seccia (Forza Italia) replica a Sola sui fondi erogati all'Emp per l'auditorium Flaiano: "Nessuno sforamento dei limiti di spesa"Seccia di Forza Italia ha risposto a Sola riguardo ai fondi destinati all’Emp per l’auditorium Flaiano, specificando che non ci sono stati sforamenti nei limiti di spesa. Carenza di personale e risorse che scarseggiano, la missione (complicata) della nuova presidente del tribunale dei minoriLa nuova presidente del tribunale dei minori di Brescia, Laura D’Urbino, ha iniziato il suo mandato in un momento difficile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Personale Ssn. Aumentare i salari, carriere esigibili e meno vincoli. Serve un patto nazionale per fermare la fuga. Il documento delle Regioni; Aggressione al medico, Spanò: Adesso si apra il dialogo sulla sanità; Sanità. Milleproroghe, De Palma (Nursing Up): Bene la proroga sulle incompatibilità dei professionisti sanitari, ma basta rinvii. Serve una norma definitiva sulla libera professione; Aggressione al dottor Sulla, Spanò: La sanità va difesa e ripensata insieme. Enpapi contesta il reclutamento internazionale di infermieri per sopperire alla carenzaEnpapi critica il reclutamento di infermieri dall’estero in Lombardia e Piemonte: Il problema non sono i professionisti, ma i fondi per assumerli nel Ssn. nurse24.it Carenza di infermieri, Baldini (Enpapi): Mancano i fondi per le assunzioni. Troppi contratti capestroIn Italia tiene sempre banco il tema della carenza di infermieri. Nel dibattito è intervenuto anche Luigi Baldini, presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza delle professioni infermier ... nursetimes.org Un terreno fermo non è neutro. È un costo silenzioso che esiste ogni mese. Molti imprenditori tengono terreni inutilizzati per anni: dubbi vincoli burocrazia paura di fare la scelta sbagliata Nel frattempo però quel terreno non lavora, mentre potrebbe div facebook