Domani sera alle 20,30, al Teatro Herberia di Rubiera, Davide Enia presenterà il reading intitolato

Davide Enia è domani sera, alle 20,30, al Teatro Herberia di Rubiera, con il reading " Mio padre non ha mai avuto un cane ". Lo spettacolo – di e con Davide Enia – è accompagnato dal musicista Giulio Barocchieri. Più passa il tempo, più l’anno delle stragi di mafia, il 1992, si svela per ciò che è stato davvero: il coronamento di una stagione di ferocia iniziata negli anni ’70. Un trauma collettivo condiviso. Di questo parla "Mio padre non ha mai avuto un cane": dell’essere stato bambino nel mattatoio degli anni ’80 palermitani e della sopravvivenza come legge di vita appresa già nel territorio oscuro dell’infanzia. Di come Palermo, senza sosta, continua il proprio ciclo di morte e rinascita, perché questo è: una città che muore e risorge, di continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Sicilia degli anni ’90. Un viaggio nella memoria

Le Nike Air Max 90 Premium Light British Tan trasformano un'icona degli anni '90 nella scarpa più elegante della primaveraLe Nike Air Max 90 Premium Light British Tan sono uno di quei modelli che, senza clamori eccessivi, riescono a dare nuova vita a un classico.

Riaprono gli Scavi Scaligeri con la mostra "Winter games!", un viaggio nella memoria visiva degli sport invernaliDopo oltre dieci anni di chiusura, il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri riapre le sue porte e torna a proporsi come spazio di...

L’ammazza sbirri: La Vera Storia di Leoluca Bagarella (Documentario)

Altri aggiornamenti su La Sicilia degli anni '90 Un viaggio....

Temi più discussi: La Sicilia degli anni ’90. Un viaggio nella memoria; Aree Asi in Sicilia, la Regione accelera sulla partita dei terreni; Maria Sentimento: Una Storia di Resilienza e Comprensione nella Sicilia degli Anni Cinquanta; Randazzo, dopo 40 anni si abbatte l'ecomostro del mafioso Sangani. L'azione dei commissari dopo il vuoto della politica.

La Sicilia degli anni ’90. Un viaggio nella memoriaDavide Enia domani all’Herberia con Mio padre non ha mai avuto un cane. Un reading sull’infanzia nella Palermo oltraggiata dalle stragi di mafia . ilrestodelcarlino.it

Sicilia. Per tutti gli anni ’90 spesa sotto standard. Ma con federalismo 6 mld di spese oltre il benchmarkLe risorse per il Ssr siciliano nel corso degli ultimi 20 anni hanno sofferto di un forte overshooting: dapprima significativamente inferiori allo standard, con anni in cui la differenza è stata anche ... quotidianosanita.it

Marsala: ecco le squadre vincitrici dei campionati studenteschi di scacchi #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook