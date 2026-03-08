’La Resurrezione’ di Tintoretto Al Lia capolavoro del Rinascimento

Al Museo Lia è esposta ‘La Resurrezione’ di Tintoretto, uno dei più importanti dipinti del Rinascimento veneziano. La tela, che rappresenta un momento di resurrezione, cattura l’attenzione dei visitatori con la sua luce e i dettagli vividi. L’opera è stata trasferita temporaneamente al museo, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare un esempio significativo dell’arte rinascimentale.

L’arte diventa luce e squarcia l’oscurità, il tempo sembra fermarsi davanti alla tela: è l’esperienza che il Museo Lia promette ai suoi visitatori con l’arrivo di uno dei massimi capolavori del Rinascimento veneziano. Dal 27 marzo al 3 maggio ospiterà ‘ La Resurrezione di Tintoretto. Morte e vita: il prodigioso duello’, mostra curata da Andrea Marmori che porterà alla Spezia la monumentale Resurrezione di Cristo di Jacopo Robusti, detto Tintoretto, dalle prestigiose Gallerie dell’Accademia di Venezia. "Tintoretto per la prima volta alla Spezia con una tela di una magnificenza imponente e di grande valore estetico e simbolico – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – La Resurrezione di Cristo rappresenta per la nostra città un dono straordinario e inaspettato, che rende ancora più significativo il traguardo dei trent’anni del Lia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

