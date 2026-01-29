Cambiare regolarmente il modo di allenarsi può salvare la vita. Uno studio su oltre 110 mila persone rivela che variare l’attività fisica riduce il rischio di morte fino al 19%. Chi si concentra sempre sulla stessa routine, invece, rischia di perdere questa chance di allungare la vita.

Correre va benissimo. Sollevare pesi anche. Camminare ogni giorno è una base solida. Ma se fai sempre e solo una di queste cose, potresti non sfruttare tutto il potenziale del movimento. Secondo una nuova grande ricerca scientifica, allenarsi in modo vario è uno dei fattori chiave per vivere più a lungo. Lo suggerisce uno studio pubblicato su BMJ Medicine, al centro di un approfondimento realizzato da Medikea per Gazzetta Active, che mette sotto la lente trent’anni di attività fisica e salute. I numeri sono quelli che contano davvero. Oltre 110 mila persone, uomini e donne inizialmente sani, seguite per più di tre decenni all’interno di due grandi studi di popolazione statunitensi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fitness: perché cambiare allenamento può allungare la vita del 19%

Dormire a sufficienza è fondamentale per la salute e può influenzare l’aspettativa di vita più di dieta ed esercizio fisico.

