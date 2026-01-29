Fitness | perché cambiare allenamento può allungare la vita del 19%

Da gazzetta.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiare regolarmente il modo di allenarsi può salvare la vita. Uno studio su oltre 110 mila persone rivela che variare l’attività fisica riduce il rischio di morte fino al 19%. Chi si concentra sempre sulla stessa routine, invece, rischia di perdere questa chance di allungare la vita.

Correre va benissimo. Sollevare pesi anche. Camminare ogni giorno è una base solida. Ma se fai sempre e solo una di queste cose, potresti non sfruttare tutto il potenziale del movimento. Secondo una nuova grande ricerca scientifica, allenarsi in modo vario è uno dei fattori chiave per vivere più a lungo. Lo suggerisce uno studio pubblicato su BMJ Medicine, al centro di un approfondimento realizzato da Medikea per Gazzetta Active, che mette sotto la lente trent’anni di attività fisica e salute.  I numeri sono quelli che contano davvero. Oltre 110 mila persone, uomini e donne inizialmente sani, seguite per più di tre decenni all’interno di due grandi studi di popolazione statunitensi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fitness perch233 cambiare allenamento pu242 allungare la vita del 19

© Gazzetta.it - Fitness: perché cambiare allenamento può allungare la vita del 19%

Approfondimenti su Fitness Allenamento

Shablo, producer, musicista e seguace di Sadhguru: «Meditare può cambiare veramente la vita, perché noi non siamo i nostri pensieri»

Dormire abbastanza può allungare la vita più della dieta e dell’esercizio fisico: le ore raccomandate

Dormire a sufficienza è fondamentale per la salute e può influenzare l’aspettativa di vita più di dieta ed esercizio fisico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fitness Allenamento

Argomenti discussi: Muoversi di più non basta: è cambiare movimento che fa vivere meglio (e più a lungo); Il fitness passa dal recupero in futuro: perché nel 2026 questa sarà la vera strategia di performance; Pilates: tutti i benefici dell'allenamento più popolare del momento; Pesi o ripetizioni? In palestra non è il carico a farti diventare più forte.

fitness perché cambiare allenamentoFitness: perché cambiare allenamento può allungare la vita del 19%Uno studio su oltre 110 mila persone mostra che variare l’attività fisica riduce il rischio di morte fino al 19%. Il segreto non è allenarsi di più, ma allenarsi meglio ... gazzetta.it

Fitness Casalingo: Allenamenti Brevi che Cambiano il CorpoNel fitness casalingo, questi principi si traducono in routine accessibili. Non servono attrezzi costosi: il peso corporeo basta per stimolare forza, potenza e metabolismo. L’intensità elevata recluta ... microbiologiaitalia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.