Furti misteriosi caschi vietati e la coppia scoppiata per il curling | le curiosità dei Giochi

Nella notte sono emerse nuove notizie dai Giochi Invernali. Documenti scomparsi e furti misteriosi coinvolgono la squadra israeliana di bob. Intanto, il Tas ha bocciato l’equipaggiamento della squadra britannica di skeleton, creando tensioni tra gli atleti e gli organizzatori. Nel frattempo, tra le curiosità, si parla anche di caschi vietati e di una coppia che si è lasciata proprio durante la competizione di curling.

Caschi vietati, furti misteriosi, una prima volta storica per i Giochi olimpici invernali, con in gara madre e figlio. E il curling che si mette tra moglie e marito. Ecco le curiosità della seconda giornata di gare ai Giochi di Cortina. Gli inglesi dello skeleton non potranno indossare in gara a Cortina i nuovi caschi. Anche il Tas ha confermato la decisione della Federazione internazionale che vieta il casco che non è "della forma standard ed è stato chiaramente progettato per migliorare specificamente le prestazioni aerodinamiche, poiché la parte posteriore sporge". Per la sicurezza e l'aerodinamica il casco è la parte più importante dell'equipaggiamento.

