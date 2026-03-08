La doppietta di Scamacca salva l’Atalanta ma che fatica e che spreco di energie

Nella partita contro l’Udinese, Scamacca ha segnato due gol che hanno permesso all’Atalanta di recuperare uno svantaggio e di pareggiare la partita al New Balance. La squadra ha mostrato fatica e ha sprecato molte energie nel tentativo di rimontare, ma alla fine la doppietta dell’attaccante ha evitato la sconfitta. La partita si è conclusa in pareggio dopo un match combattuto.

La Dea concede troppo agli avversari e ha rischiato di perdere. Importante la doppietta del numero 9, con l’auspicio che faccia bene al suo morale Una doppietta di Scamacca salva la Dea dal crollo interno con l’Udinese ed è pari in rimonta al New Balance. In vista del match con il Bayern mister Palladino decide per un po’ di turnover dando fiducia a Bellanova, Musah e Kamaldeen. La formazione atalantina non disputa un buon primo tempo, trovando spesso le linee difensive avversarie occupate. Gli ospiti sono molto fisici e corrono come matti, mettendo in gran difficoltà i nostri. Meglio la fascia sinistra con Bernasconi che la destra con Bellanova, dove l’ex granata non riesce ad esprimersi, andando spesso fuori giri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Atalanta-Udinese 2-2: Davis illude i friulani, la doppietta di Scamacca salva Palladino(Adnkronos) – L’Atalanta strappa un buon pari in rimonta contro l’Udinese, oggi sabato 7 marzo. Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Udinese 2-2, doppietta di Scamacca che pareggia i contiGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul... L'analisi dei gol di Scalvini e Scamacca (annullato) in Atalanta-Roma | Serie A Enilive | DAZN Contenuti utili per approfondire La doppietta di Scamacca salva.... Temi più discussi: La doppietta di Scamacca ferma l’Udinese, finisce 2-2 a Bergamo; Palladino: Rammaricati, potevamo fare il terzo. Avevo previsto la doppietta di Scamacca…; Diretta Atalanta-Udinese, oggi Serie A. Live risultato, classifica e aggiornamenti; L'Udinese mette paura all'Atalanta, la doppietta di Scamacca tiene in piedi la Dea: finisce 2-2. Atalanta-Udinese 2-2 pagelle: Scamacca show, la doppietta che salva la Dea. Che rimonta con i friulaniSerie A 2025-26, 28a giornata, Atalanta-Udinese, 2-2, i top e flop: Scamacca doppietta in rimonta. Zalewski entra e realizza un assist. Le reti di Davis e Kristensen non bastano ai friuliani. sport.virgilio.it La doppietta di Scamacca ferma l’Udinese, finisce 2-2 a BergamoBERGAMO (ITALPRESS) - Dopo aver regalato un tempo agli avversari, l'Atalanta di Palladino reagisce nella ripresa e riacciuffa l'Udinese. Alla New Balance Arena, ... telenicosia.it Dwigol Scamacca puncak grinta Atalanta #AtalantaUdinese #SerieA x.com Atalanta, Scamacca a DAZN: "L'Udinese ha avuto mezza occasione, noi abbiamo preso anche un palo" - facebook.com facebook