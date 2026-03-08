La Cina sta virando verso l’antisemitismo | il report del think tank israeliano che attacca Pechino
Un report di un think tank israeliano sostiene che la Cina sta attraversando un processo di avvicinamento all’antisemitismo. Il documento, intitolato “Chinese Antisemitism 2021-2025. Origins and Purposes,” analizza le origini e gli obiettivi di questa tendenza, evidenziando come Pechino stia adottando posizioni che potrebbero essere interpretate come discriminatorie verso le comunità ebraiche. La pubblicazione si basa su una serie di osservazioni e dati raccolti negli ultimi anni.
Si intitola "Chinese Antisemitism 2021-2025. Origins and Purposes" ed è un paper di una cinquantina di pagine pubblicato pochi giorni fa dal Jewish People Policy Institute (Jppi), un istituto israeliano legato alla Jewish Agency for Israel e che si definisce "un centro indipendente di riflessione e pianificazione strategica volto a definire strategie e politiche operative per il popolo ebraico, sia in Israele sia nella diaspora". La tesi del documento? L'antisemitismo sarebbe in aumento in Cina, un Paese fino a qualche anno fa considerato quasi privo di tendenze simili. Secondo lo studio del Jppi, i luoghi comuni antiebraici si sarebbero...
