Un report di un think tank israeliano sostiene che la Cina sta attraversando un processo di avvicinamento all’antisemitismo. Il documento, intitolato “Chinese Antisemitism 2021-2025. Origins and Purposes,” analizza le origini e gli obiettivi di questa tendenza, evidenziando come Pechino stia adottando posizioni che potrebbero essere interpretate come discriminatorie verso le comunità ebraiche. La pubblicazione si basa su una serie di osservazioni e dati raccolti negli ultimi anni.

Si intitola “Chinese Antisemitism 2021-2025. Origins and Purposes” ed è un paper di una cinquantina di pagine pubblicato pochi giorni fa dal Jewish People Policy Institute (Jppi), un istituto israeliano legato alla Jewish Agency for Israel e che si definisce “un centro indipendente di riflessione e pianificazione strategica volto a definire strategie e politiche operative per il popolo ebraico, sia in Israele sia nella diaspora”. La tesi del documento? L’antisemitismo sarebbe in aumento in Cina, un Paese fino a qualche anno fa considerato quasi privo di tendenze simili. Secondo lo studio del Jppi, i luoghi comuni antiebraici si sarebbero... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “La Cina sta virando verso l’antisemitismo”: il report del think tank israeliano che attacca Pechino

