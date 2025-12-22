La Cina ha reso pubblicamente visibile per la prima volta immagini del test di fuoco reale del nuovo carro armato Type 99B, la variante più recente della serie di tank principali Type 99 dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Le immagini sono state trasmesse nel corso di un programma televisivo, segnando una novità significativa nella comunicazione sulle capacità corazzate cinesi. Il Type 99B fa parte della terza generazione di carri armati sviluppati in Cina e si basa sull'evoluzione del modello precedente, il Type 99A, con l'obiettivo di migliorare la potenza di fuoco, la difesa e l'integrazione delle tecnologie digitali nella conduzione del combattimento terrestre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina punta sul Type 99B: potenza di fuoco e caratteristiche del nuovo tank

Leggi anche: Caccia J-10, missili e Type 22: nasce una nuova potenza militare asiatica?

Leggi anche: Catapulta elettromagnetica e droni stealth: la Cina muove la nave d'assalto Type 076

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Cina reintroduce la tassa sui preservativi dopo 30 anni. Una mossa che punta ad aumentare le nascite, ma che alimenta critiche e timori. Nel mirino anche le donne: c'è chi denuncia controlli sul ciclo mestruale - facebook.com facebook

Spionaggio e chip. Così la Cina punta all’indipendenza tecnologica. @loresantucci x.com