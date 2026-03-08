Kayserispor-Trabzonspor lunedì 09 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18:00 si disputa il match tra Kayserispor e Trabzonspor, valido per il venticinquesimo turno di Superlig turca. Le formazioni ufficiali sono state rese note e sono stati pubblicati i pronostici e le quote per la partita. Kayserispor si trova in penultima posizione in classifica, mentre il Trabzonspor arriva come ospite.

Posticipo del venticinquesimo turno di Superlig turca che vede il Trabzonspor di Tekke far visita al Kayserispor penultimo in classifica. I giallorossi hanno da poco affidato la panchina a Moe, tecnico ex Molde (con il quale ha vinto l'ultimo titolo del sodalizio biancoblu) e vice di Solskjaer al Besiktas. Cinque punti in 3 partite hanno riaperto la lotta salvezza, ma servirà di più soprattutto.