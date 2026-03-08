Kayserispor-Trabzonspor lunedì 09 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 9 marzo 2026 alle 18:00 si disputa il match tra Kayserispor e Trabzonspor, valido per il venticinquesimo turno di Superlig turca. Kayserispor si trova all’ultimo posto in classifica, mentre il Trabzonspor, guidato dall’allenatore Tekke, si presenta come ospite in questa sfida. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per le scommesse.

Posticipo del venticinquesimo turno di Superlig turca che vede il Trabzonspor di Tekke far visita al Kayserispor penultimo in classifica. I giallorossi hanno da poco affidato la panchina a Moe, tecnico ex Molde (con il quale ha vinto l'ultimo titolo del sodalizio biancoblu) e vice di Solskjaer al Besiktas. Cinque punti in 3 partite hanno riaperto la lotta salvezza, ma servirà di più soprattutto.