Juventus-Pisa 4-0 le pagelle | Yildiz e Boga strepitosi David osceno

La Juventus ha sconfitto il Pisa con un punteggio di 4-0, segnando quattro gol nel primo tempo. Yildiz e Boga sono stati tra i protagonisti considerati più positivi, mentre David è stato valutato negativamente. La partita si è giocata sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha visto la sua squadra tornare alla vittoria dopo un mese di assenza.

La Juventus cala il poker e torna a vincere La Juventus di Luciano Spalletti torna alla vittoria dopo più di un mese e lo fa facendo 4 gol in 45 minuti al Pisa. Le pagelle: Juventus – Pisa: le pagelle Perin 6,5; nel primo tempo la Juve traballa e lui L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Pisa 4-0, le pagelle: Yildiz e Boga strepitosi, David osceno Pagelle Juve Pisa: Yildiz is back (sotto porta), Boga dà la scossa vincente. Bocciato David VOTICalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». PAGELLE e TABELLINO Juventus-Pisa 4-0: Yildiz il regalo per Spalletti, David fa arrabbiare lo StadiumVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A. Contenuti utili per approfondire Juventus Pisa 4 0 le pagelle Yildiz e.... Temi più discussi: Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Juventus-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv; L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive. Juventus-Pisa 4-0: Yildiz torna al gol e trascina i bianconeri. Reazione Champions dopo il successo del Como, ma primo tempo bruttoJuventus-Pisa 4-0: Yildiz torna al gol e trascina i bianconeri. Reazione Champions dopo il successo del Como La Juventus risponde alla vittoria del Como 1907 e resta in ... tuttojuve.com Juventus-Pisa, il risultato in diretta LIVEVuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata. Guarda Juventus-Pisa su Sky o in streaming su NOW ... sport.sky.it JUVE-PISA 4-0. E forse, finalmente, si rivede la luce. Non è “solo” una vittoria. Non è “solo” un 4-0. È una sensazione che i tifosi della Juventus aspettavano da troppo tempo: vedere la squadra giocare a calcio. Aggressiva. Ordinata. Affamata. Una squadra ch - facebook.com facebook #SerieA – Goal Alert: Juventus *3-0 Pisa *(Yildiz 75‘) #SSFootball x.com