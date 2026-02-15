Ravenna Juventus Next Gen 2-0 LIVE | Bianconi raddoppia altra doccia gelata per i bianconeri

Ravenna ha battuto la Juventus Next Gen 2-0 grazie a un colpo di testa di Bianconi, che ha segnato il secondo gol nel secondo tempo. La squadra di casa ha approfittato di un momento di confusione nel reparto difensivo dei giovani bianconeri, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. I tifosi della Ravenna sono scoppiati di gioia al fischio finale, mentre i giovani della Juventus hanno mostrato segni di frustrazione.

Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto, Torres e Sambenedettese, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l’obiettivo è conquistare un’altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 2-0: sintesi e moviola. 36? RADDOPPIO RAVENNA – Dopo la traversa di Fischnaller Bianconi è il più rapido di tutti e deposita in rete 32? Ammonito Gi l – Cartellino giallo per il centrale spagnolo 22? GOL FISCHNALLER – Lancio lungo di Anacoura per Fischnaller che controlla di petto e col destro insacca il pallone 15? Gol annullato a Okaka – Si gira e calcia col sinistro: ma l’ex Udinese, tuttavia, era partito in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

