Juventus Condò Yildiz da centravanti? Meglio di David

Paolo Condò ha commentato la posizione di Kenan Yildiz come possibile centravanti della Juventus, in seguito alla prestazione deludente di David nella partita contro il Pisa. Ha espresso il suo parere sulla possibilità che Yildiz possa ricoprire quel ruolo, confrontandolo con l’attuale attaccante. La discussione si concentra sulle scelte tecniche e sulle potenzialità del giovane giocatore.

Yildiz centravanti? Ne parla Condò Paolo Condò ha parlato della posizione di Kenan Yildiz come possibile centravanti alla luce della deludente prestazione di David contro il Pisa. “Spalletti lo negherà, ma è chiaro che ha deciso la gara sostituendo David, ancora una volta molto deludente, all’intervallo, portando Yildiz al centro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Condò “Yildiz da centravanti? Meglio di David” Condò ce l’ha con David: «Non pensiamo che tu sia un fenomeno, fino a questo momento hai dimostrato di essere un centravanti modesto»di Redazione JuventusNews24Condò ce l’ha con David: l’opinionista attacca il canadese dopo il rigore fallito ieri. Juventus, Condò distrugge David “Sciatto”Paolo Condò stronca David Così Paolo Condò negli studi di Sky Sport sul calcio di rigore dell’attaccante bianconero: “ La scorsa settimana con il... Tutto quello che riguarda Juventus Condò Yildiz da centravanti.... Temi più discussi: Juventus-Pisa 4-0: in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. Spalletti ritrova i tre punti ed è a -1 dal 4° posto; Pagelle Juventus-Pisa: Conceiçao in motorino (7), David dorme (4), Bremer svagato (6), Yildiz meraviglioso (7); Juventus-Pisa 4-0: Yildiz torna al gol e trascina i bianconeri. Reazione Champions dopo il successo...; Juventus-Pisa, 4-0: i bianconeri calano il poker allo Stadium!. Lo negano ma è stato così, Yildiz, quei crismi...: il poker Juve visto da SkyDall'ennesima prova flop di David al talento del 10: l'analisi in diretta tv del poker bianconero ai danni del Pisa ... tuttosport.com Pagina 2 | Lo negano ma è stato così, Yildiz, quei crismi...: il poker Juve visto da SkyDall'ennesima prova flop di David al talento del 10: l'analisi in diretta tv del poker bianconero ai danni del Pisa ... tuttosport.com "Lo negano ma è stato così", " #Yildiz, quei crismi...": il poker Juve visto da Sky x.com JUVE: PABLITO YILDIZ PUÒ FARE IL CENTRAVANTI! Assorbito dal lavoro sul derby di Milano, dopo avere assistito a Juve-Pisa, che non poteva, e non doveva comportare problemi, contro una squadra al fondo della classifica, mi concedo soltanto una riflessi - facebook.com facebook