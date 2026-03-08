Juventus Carrarese Under 16 2-1 LIVE | gli ospiti accorciano dagli 11 metri!

La Juventus Under 16 ha battuto la Carrarese 2-1 nella partita valida per la ventunesima giornata del campionato 202526. Gli ospiti hanno segnato un rigore che ha ridotto le distanze nel punteggio. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e cronaca. Fabio Zaccaria ha fornito le informazioni principali sul confronto.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Torino ospita la Carrarese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 16 2-1: sintesi e moviola. 25? Buon momento per la Carrarese, gara più viva che mai 21? GOL DELLA CARRARESE- Rigore trasformato alla perfezione dal terzino ospite con la numero 2, Brostic spiazzato 20? Ingenuo Pal, l'avversario si frappone fra palla e uomo e...