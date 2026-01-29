Juventus Women Napoli 2-1 LIVE | accorciano le ospiti sul finale

La Juventus Women batte il Napoli 2-1 nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando le ospiti sono riuscite ad accorciare le distanze con un gol nel finale. La Juventus ha controllato il match, ma il Napoli ha lottato fino alla fine, rendendo la sfida più avvincente. Ora le bianconere avanzano in semifinale, mentre le partenopee escono a testa alta.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 2-1: sintesi e moviola. 90+2? Infortunio Rosucci – Portata fuori a spalle, non appoggia la gamba destra 87? Punizione Banusic – Traiettoria insidiosa su cui è brava De Jong 85? Beccari se lo divora – Fa tutto benissimo, salta Beretta ma poi a porta vuota, un po’ decentrata, trova solo l’esterno della rete 84? Gol Kozak – Anticipa tutte di testa sul primo palo, sugli sviluppi di corner 80? Gol Thomas – Beccari imbuca per la freschissima Thomas che scappa, aggira Beretta e deposita a porta sguarnita 76? Harviken si immola – Murata una conclusione dal limite 73? Occasione Girelli – Vicina alla doppietta, in spaccata – di nuovo su assistenza di Beccari – non inquadra la porta 68? Gol Girelli – Festeggia la 237esima con la maglia della Juve (record di presenze insieme a Caruso) con un tap in facile sul cross basso di Beccari, brava ad affondare a destra 61? Tiro Bonansea – Si accentra e calcia col mancino, centrale e semplice per Beretta che blocca 57? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul primo palo su corner battuto da Wälti ma, incredibilmente, manda alto 50? Cross Godo – Gran palla tagliata della norvegese su cui è in ritardo Vangsgaard alla deviazione vincente 48? Colpo di testa Cambiaghi – Colpisce indietreggiando sul cross di Carbonell. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 2-1 LIVE: accorciano le ospiti sul finale Approfondimenti su Juventus Women Juventus Women Napoli 2-1 LIVE: accorcia il Napoli sul finale E’ finita 2-1 per la Juventus Women contro il Napoli nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: meglio le partenopee #Juventus-Women- Napoli || La Juventus Women e il Napoli si sono affrontate con un pareggio a reti inviolate nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. JUVENTUS vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A FEMMINILE LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Ultime notizie su Juventus Women Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | Il tabellino; Juventus, ci pensano sempre Vangsgaard e Girelli: la squadra di Canzi vince 2-1 sul campo del Napoli Women; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlights. Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminileJuventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La ... juventusnews24.com Juventus Women-Napoli: verso il fischio d'inizio del matchVa avanti il percorso delle Women bianconere in Coppa Italia. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d'andata di una settimana fa, la Juventus affronta in casa stasera alle 20.30 il Napoli, ... tuttojuve.com Juventus Women-Napoli, Canzi: 'Dobbiamo stare attenti a questo aspetto' - facebook.com facebook I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com

