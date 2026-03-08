Juventus Carrarese Under 15 4-1 LIVE | Anastasiu accorcia le distanze!

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 15 valida per la ventunesima giornata del campionato 202526, la Juventus ha vinto 4-1. Durante il match, Anastasiu ha segnato un gol che ha ridotto le distanza tra le due squadre. La cronaca e il tabellino sono disponibili, con aggiornamenti in tempo reale e analisi delle azioni salienti.

Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo il Pisa Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. Licina? Ha grandi qualità sia tecniche che morali» Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagatta Juventus Next Gen, clamoroso episodio a sfavore: la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco. Furia al Moccagatta, cosa è successo – FOTO Padoin: «Davvero una grande partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 15 4-1 LIVE: Anastasiu accorcia le distanze! Juventus Sassuolo Under 15 3-1 LIVE: Marrotta accorcia le distanze!Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. Juventus Sampdoria Under 15 4-1 LIVE: La Samp accorcia le distanzeCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. Tutto quello che riguarda Juventus Carrarese Under. Temi più discussi: Giovanili, femminile e futsal, il programma del weekend; Giovanili Professionisti. Il programma del weekend per U18, U17, U16 e U15 Serie A/B; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone B: l’Atalanta affronta l’Inter capolista a Zingonia; Calcio, giovanili amaranto in campo. Juventus Carrarese Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuosoPagelle Torino Juventus Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Torino Juventus Under 15: i voti e ... juventusnews24.com Mi chiamo Camilla Aurelio e sono una centrocampista della Carrarese femminile under 19. La mia passione per il calcio è nata improvvisamente durante un centro estivo organizzato da una associazione di Arcola, il paese dove vivevo da bambina. Ricordo u - facebook.com facebook