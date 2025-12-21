Juve Roma Marco Baridon a caldissimo | La mossa vincente di Spalletti ecco qual è stata la chiave della partita – VIDEO

Dopo la recente sfida tra Juve e Roma, Marco Baridon analizza gli aspetti chiave della partita. Nel suo commento, evidenzia come la mossa di Spalletti abbia influito sull’esito e sottolinea l’importanza della scelta strategica di Openda. La vittoria della Juventus apre nuovi scenari in classifica e invita a riflettere sugli sviluppi futuri. Juv? Roma, Marco Baridon a caldissimo: «La mossa vincente di Spalletti, ecco qual è stata la chiave

Juve Roma, l'analisi di Baridon sulla vittoria bianconera: la scelta di Openda è la chiave tattica di un successo che riapre i giochi in vetta. Il triplice fischio dell'Allianz Stadium non ha sancito soltanto la fine di una partita, ma ha probabilmente segnato l'inizio di una nuova fase nella stagione della Vecchia Signora. Nell'analisi a caldo realizzata subito dopo il termine del big match, Marco Baridon sottolinea come il 2-1 inflitto ai giallorossi abbia un sapore e un valore specifico completamente diverso rispetto agli altri successi stagionali. Non si è trattato solo di incamerare tre punti, ma di una dimostrazione di forza basata su quattro pilastri fondamentali che sembravano smarriti: gioco, idee chiare, mentalità vincente e spirito di sacrificio.

