Jannik Sinner Furlan sconcertante | Ho notato una cosa strana nel match con Djokovic

La semifinale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Jannik Sinner ha lasciato tutti un po’ perplessi. L’ex numero 19 del mondo, Renzo Furlan, ha commentato su Sky Tennis Club che il match è stato “molto strano”, senza entrare troppo nei dettagli. Furlan ha notato qualcosa di insolito in alcune fasi del gioco, ma non ha spiegato cosa. I tifosi sono rimasti con il dubbio, mentre si aspetta di capire meglio cosa abbia realmente colpito Furlan nel confronto tra i due campioni.

Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo, ha commentato su Sky Tennis Club la semifinale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, definendola "un match molto strano".Secondo Furlan, la prestazione di Sinner è stata anomala, soprattutto per le tante occasioni sprecate. L'azzurro ha convertito solo 2 delle 18 palle break procuratesi nell'intera partita, con un dato eclatante nel quinto set: otto palle break non sfruttate. Al contrario, Djokovic ha capitalizzato l'unica opportunità concessagli nel parziale decisivo. Furlan ha sottolineato: "Ha perso contro Djokovic e va bene, ma è anche il modo in cui hai perso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la sconfitta contro Djokovic, Jannik Sinner sembra più fragile di quanto si pensasse.

Jannik Sinner e Novak Djokovic non si sono mai nascosti: tra i due tennisti c'è una rivalità fatta di sguardi freddi e strette di mano formali.

