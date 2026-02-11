Il nuovo film di Emerald Fennell, tratto dal classico di Emily Brontë, ha fatto scalpore già dalla prima scena. La pellicola si apre con un’immagine forte: un uomo impiccato, mostrato in modo molto diretto e senza censura. Jacob Elordi e Margot Robbie portano sullo schermo un’interpretazione intensa e provocatoria, lasciando subito lo spettatore senza fiato. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione, suscitando reazioni forti e dividendo il pubblico.

Il nuovo film di Emerald Fennell tratto da Cime tempestose si apre davvero con un’immagine scioccante: il corpo di un uomo impiccato, la cui erezione è ben visibile attraverso i pantaloni. Le prime indiscrezioni dalle proiezioni di prova lo avevano lasciato intendere, e nella versione iniziale c'era anche un'eiaculazione che è poi stata rimossa dal montaggio finale. Una scelta che, conoscendo Fennell, potrebbe perfino essere considerata un atto di moderazione. Tuttavia, assistere a una scena così provocatoria nei primi due minuti di Cime tempestose ha avuto l’effetto di un meme vivente: il classico “Oh no, ci risiamo”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cime tempestose con Jacob Elordi e Margot Robbie è hot e provocatorio

Questa sera a Londra si è svolta la prima mondiale di

Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati visti entrambi con un anello da mignolo.

