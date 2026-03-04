L'Inter si prepara al derby con determinazione, mentre Luis Henrique dichiara di essere convinto di vincere. Carlos Augusto preferisce mantenere il riserbo, senza fornire troppe parole, anche se lascia intendere che ci sono aspetti da migliorare. La squadra si è allenata intensamente, e l'attenzione si concentra sulla sfida che si giocherà tra pochi giorni, con l'obiettivo di ottenere il risultato necessario.

Ieri sera, allo stadio 'Sinigaglia', pareggio a reti bianche, 0-0, tra il Como di Cesc Fàbregas e l'Inter di Cristian Chivu nella semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026. Una partita scialba, bloccata, con poche occasioni da gol da entrambe le parti, in cui i nerazzurri - in emergenza - hanno preferito risparmiare forze ed energie per il derby. Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, si disputerà infatti Milan-Inter, il Derby della Madonnina, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro: una gara in cui i rossoneri di Massimiliano Allegri, vincendo, avrebbero l'opportunità di tornare a 7 punti di distanza dai cugini, riaprendo il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’Inter verso il derby. Luis Henrique: “Convinti di vincere”. Carlos Augusto: “Non parlo tanto, ma …”

Luis Henrique a Mediaset: «Como tosto ma al ritorno sarà un’altra Inter. Derby? Convinti d vincere»Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo...

Leggi anche: Luis Henrique: “Mi sento più libero in campo: sono felice. Carlos Augusto…”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luis Henrique

Temi più discussi: Inter, Luis Henrique: E' mancato il gol, abbiamo avuto sfortuna; Ancora Dimarco, poi Calhanoglu: l'Inter batte il Genoa 2-0; Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle della partita di Champions League; Luis Henrique e i primi 6 mesi all'Inter: Ogni giorno miglioro, poi svela il compagno fondamentale per lui.

Como-Inter, Luis Henrique ancora titolare? Il brasiliano ha svelato alcuni retroscena prima della partitaLuis Henrique racconta i suoi primi mesi in Italia: adattamento tattico, crescita personale e impatto con lo spogliatoio nerazzurro ... spaziointer.it

Inter, Luis Henrique si racconta: Primi mesi duri, ora sono felice. Mi adatto al nuovo ruoloAi microfoni del portale brasiliano Estadao è intervenuto il calciatore dell'Inter Luis Henrique, arrivato in estate al Marsiglia per circa. tuttomercatoweb.com

Forse diouf luis Henrique non sono adatti al gioco del calcio x.com

Pareggio all'andata Anche Luis Henrique si aggrega a Darmian: "Importante non perdere" In vista del ritorno di affida al fattore San Siro con la spinta dei tifosi: "Lì siamo tanto forti" Siete fiduciosi in vista della gara che si giocherà a fine aprile #Como facebook