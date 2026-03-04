L’Inter verso il derby Luis Henrique | Convinti di vincere Carlos Augusto | Non parlo tanto ma …

L'Inter si prepara al derby con determinazione, mentre Luis Henrique dichiara di essere convinto di vincere. Carlos Augusto preferisce mantenere il riserbo, senza fornire troppe parole, anche se lascia intendere che ci sono aspetti da migliorare. La squadra si è allenata intensamente, e l'attenzione si concentra sulla sfida che si giocherà tra pochi giorni, con l'obiettivo di ottenere il risultato necessario.

Ieri sera, allo stadio 'Sinigaglia', pareggio a reti bianche, 0-0, tra il Como di Cesc Fàbregas e l'Inter di Cristian Chivu nella semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026. Una partita scialba, bloccata, con poche occasioni da gol da entrambe le parti, in cui i nerazzurri - in emergenza - hanno preferito risparmiare forze ed energie per il derby. Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, si disputerà infatti Milan-Inter, il Derby della Madonnina, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro: una gara in cui i rossoneri di Massimiliano Allegri, vincendo, avrebbero l'opportunità di tornare a 7 punti di distanza dai cugini, riaprendo il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

