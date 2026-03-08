Indipendenza della magistratura | le ragioni del No con Giovanni Bachelet

Domani a Nardò, il Teatro comunale ospiterà un evento dedicato al dibattito sul referendum costituzionale, con un focus sul “No” e le ragioni di chi si oppone alle modifiche proposte. L'appuntamento, previsto per le 17,30, vedrà la partecipazione di Giovanni Bachelet, che discuterà delle questioni legate all’indipendenza della magistratura e alle sue implicazioni. L'iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti locali interessati al tema.

Lunedì 9 marzo, il Teatro comunale di Nardò ospita l’iniziativa del Comitato provinciale contro la riforma Nordio. Tra gli ospiti il senatore Maritati, i rappresentanti di Pd e Avs e il segretario della Cgil NARDÒ – Si accendono i riflettori sul dibattito referendario nel Salento. Domani, lunedì 9 marzo, alle ore 17,30, il Teatro comunale di Nardò diventerà il fulcro della mobilitazione per il “No” in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’ospite d’onore della serata sarà l’onorevole Giovanni Bachelet, parlamentare del Pd, figura di riferimento nazionale e presidente del comitato “Società civile per il No”. A... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

