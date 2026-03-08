Alcaraz sul velluto a Indian Wells avanza anche Djokovic Darderi subito out

Alcaraz ha ottenuto una vittoria facile contro Dimitrov nel suo debutto a Indian Wells, mentre Djokovic ha superato il primo turno. Darderi è stato eliminato subito nel torneo. La competizione si svolge all'Indian Wells Tennis Garden, con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari. Entrambi i giocatori si preparano a proseguire nel loro percorso nel primo Masters 1000 della stagione.

Tutto facile per il numero 1 contro Dimitrov INDIAN WELLS (USA) - Inizia senza problemi il cammino di Carlos Alcaraz inizia al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il fuoriclasse spagnolo ha sconfitto per la quinta volta in sette confronti diretti nel circuito ATP il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto 6-2, 6-3. Al terzo turno, il numero 1 del mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), avanzato senza giocare per il forfait dell'argentino Juan Manuel Cerundolo (infortunio alla gamba sinistra). Novak Djokovic torna a vincere una partita a Indian Wells, ma il cinque volte campione e numero 3 del mondo ha faticato anche più del dovuto, superando il polacco Kamil Majchrzak (n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito out Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Darderi out(Adnkronos) – Carlos Alcaraz al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Sinner, debutto sul velluto a Indian Wells: Svrcina travolto in 2 set(Adnkronos) – Jannik Sinner senza problemi al debutto nell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Tutto quello che riguarda Indian Wells. Temi più discussi: Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito out; Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Darderi out; Alcaraz-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv; Darderi out al 2° turno. Alcaraz senza problemi, Djokovic soffre ma rimonta. Alcaraz sul velluto a Indian Wells, avanza anche Djokovic. Darderi subito outINDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Inizia senza problemi il cammino di Carlos Alcaraz inizia al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415 ... msn.com ATP Indian Wells 2026, facile esordio di Alcaraz. Djokovic lascia un set, avanti Medvedev, Fritz e DraperSi sono completati tutti i match del secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Un esordio abbastanza comodo quello di Carlos Alcaraz, che lascia ... oasport.it Sinner-Shapovalov oggi, Indian Wells. Orario e dove vederla in tv x.com Continuano i match di secondo turno in California Segui il WTA 1000 di Indian Wells in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook