Incidente sulla Sp3 | un uomo in ospedale e traffico rallentato

Un incidente si è verificato sulla Sp3 di Brugherio, coinvolgendo due vetture. Un uomo è stato trasportato in ospedale, mentre il traffico si è notevolmente rallentato sulla strada e su viale Lombardia. La polizia sta gestendo la situazione e ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

Rallentamenti su viale Lombardia, la Sp 3 di Brugherio, a causa di un incidente stradale tra due auto.Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, domenica 8 marzo. A rimanere coinvolto un uomo di 36 anni. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto del sinistro in codice giallo, con un'ambulanza di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo le prime cure, il 36enne è stato portato in ospedale in codice giallo.