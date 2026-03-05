Il Qatar colpito dall’Iran deve trovare il suo nuovo posto nel medio oriente

Il Qatar si trova a dover ridefinire la propria posizione nel Medio Oriente dopo l’attacco subito dall’Iran. La risposta di Teheran all’azione congiunta tra Israele e Stati Uniti sta modificando gli equilibri nella regione. La situazione attuale coinvolge diverse nazioni e si svolge in un quadro di tensioni crescenti, con sviluppi che influenzano i rapporti tra i paesi coinvolti.

Per decenni Doha ha cercato di costruirsi il ruolo di ponte privilegiato tra Stati Uniti e paesi del Golfo, da una parte, e Repubblica Islamica dall’altra. Adesso deve decidere da che parte stare, una volta per tutte Tel Aviv. La risposta dell’Iran all’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti sta cambiando il medio oriente. Sono state colpite non solo le basi militare americane, ma anche infrastrutture civili in diversi paesi: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Kuwait, Oman e Qatar. Nonostante quest’ultimo ospiti una delle più importanti basi statunitensi, l’attacco a Doha rappresenta uno spartiacque storico, poiché per decenni il Qatar aveva cercato di costruirsi il ruolo di “Svizzera” del medio oriente: il ponte privilegiato tra Stati Uniti e paesi del Golfo, da una parte, e Repubblica Islamica dall’altra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

