Il dramma di Mario Pedretti padre di famiglia stroncato dalla malattia

Mario Pedretti, padre di famiglia, è venuto a mancare all’età di 52 anni a causa di una grave malattia. La famiglia, tra cui la figlia Giada, la compagna Cristina, le sorelle Miriam e Maria Angela con i loro cari, esprime il proprio dolore per la perdita di una persona cara. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande tristezza per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Stroncato da una grave malattia, Mario Pedretti è morto a soli 52 anni. Ne danno il triste annuncio la figlia Giada, la compagna Cristina, le sorelle Miriam, Maria Angela con Paolo e Lucia con Angelo, il fratello Pino con Isa. La salma riposa alla Casa funeraria La Dritta Via, dove è stata allestita la camera ardente (visite consentite dalle 8 alle 20): il funerale sarà celebrato sabato 24 gennaio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Provaglio d'Iseo. Nel necrologio la famiglia esprime un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'assistenza domiciliare della Fondazione Cacciamatta.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

