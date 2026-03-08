Alle ore 20:45 a Milano si gioca il derby tra Milan e Inter, valevole per la 28ª giornata di Serie A. La partita si conclude con una vittoria per 1-0 dei rossoneri. La sfida si svolge allo stadio di Milano, con entrambe le squadre in campo per tutta la durata del match. La gara si chiude senza ulteriori reti o espulsioni.

Derby Milan-Inter di Serie A 1-0: I rossoneri vincono il derby! LIVE News Derby Milan-Inter di Serie A 1-0: I rossoneri vincono il derby! LIVE News Termina qui il derby di Milano: il Milan batte l'Inter 1-0 grazie al gol di Estupinan! Dopo questo primo tempo possiamo dire che il Milan merita assolutamente il vantaggio: i rossoneri hanno creato e difeso bene. Vedremo nella ripresa Benissimo Pulisic nell'uno contro uno con Bisseck, tira in area verso Saelemaekers che non colpisce bene: alto sopra la traversa Su una ripartenza dei rossoneri, Estupinan riceve palla e la insacca alle spalle di Sommer. MILAN IN VANTAGGIO! Grandissima... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Derby Milan-Inter di Serie A 0-0: grandissima occasione per i rossoneri | LIVE NewsMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R.

Milan-Inter: i rossoneri vincono il derby con una rete di EstupinanMilano, 8 marzo 2026 – Il Milan vince il derby della Madonnina contro l'Inter per 1-0, come all'andata e riapre il discorso scudetto.

