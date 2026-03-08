Il concerto a Brisighella Pasqua di note classiche

Il 30 marzo alle 21 si svolge a Brisighella un concerto di Pasqua nella chiesa di S. Maria degli Angeli. L'evento è organizzato dall’orchestra dei Giovani Europei, diretta dal maestro Paolo Olmi. La serata combina musica, solidarietà e cultura in un appuntamento che coinvolge il pubblico locale e i partecipanti dell’orchestra. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Musica, solidarietà e cultura unite il 30 marzo alle 21 nella chiesa di S. Maria degli Angeli a Brisighella per il Concerto di Pasqua dell'orchestra dei Giovani Europei, diretta dal maestro Paolo Olmi. Il ricavato, con la collaborazione dell'associazione per la prevenzione e per la lotta al tumore al seno 'Fiori di Acciaio', servirà per l'acquisto di un ecografo per l'Oncologia dell'ospedale di Faenza. "Sono tanti anni che portiamo avanti il Concerto di Pasqua e questo è il secondo anno a Brisighella – dice Paolo Olmi –. L'iniziativa nasce dal fatto che ci piacerebbe mantenere il contatto con la musica classica durante tutto l'anno e Pasqua...