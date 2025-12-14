Il Concerto di Natale Note in Basilica con Noemi protagonista

Il 40º Concerto di Natale si è svolto nella Basilica Superiore di San Francesco, con Noemi protagonista. Un evento che unisce musica e speranza, rivolgendosi a un appello globale per la pace. Le emozionanti esibizioni e i messaggi di solidarietà saranno trasmesse il 25 dicembre alle 12, portando un messaggio di unità e speranza a tutti.

Un appello alla pace per il mondo intero. Si è levato ieri con le note e le parole del quarantesimo “Concerto di Natale“ registrato nella Basilica Superiore di San Francesco e che sarà trasmesso il 25 dicembre, alle 12.30, su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Leone XIV. Un’edizione caratterizzata dalla partecipazione di Noemi che ha unito brani del repertorio contemporaneo alla musica della tradizione natalizia. Ha infatti proposto Bianco Natale e Happy Xmas e poi Stille Nacht – brano che ha concluso il concerto – insieme a Lucie Horsch al flauto dolce e al controtenore Carlo Vistoli. Lanazione.it

