Venerdì 6 marzo si disputano diverse partite di calcio in Europa, coinvolgendo campionati come la Serie A, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, la FA Cup e l'Eredivisie. Le squadre scendono in campo per le rispettive competizioni nazionali e internazionali, con incontri che attirano l'attenzione degli appassionati. Sono previste diverse sfide tra club di alto livello, con pronostici che analizzano i possibili risultati di queste partite.

I pronostici di venerdì 6 marzo, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie più altri campionati minori L’ultimo turno di Serie A è stato favorevole al Napoli, in grado di approfittare dello scontro diretto tra Roma e Juve, che si sono tolte punti a vicenda nel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico. Nel giorno precedente gli azzurri erano tornati a vincere dopo il pari con la Roma e la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, espugnando 2-1 il “Bentegodi” di Verona grazie a una rete di Lukaku all’ultimo respiro: sì, la squadra di Antonio Conte, per nulla convincente, ha rischiato di tornare con un solo punto in tasca dalla trasferta veneta contro una squadra che ha già un piede e mezzo in cadetteria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 6 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

