Poco meno di un anno fa, ho avuto l'opportunità di assistere dal vivo a due partite del Milan Futuro, in Serie C. Questi incontri hanno rappresentato un'occasione unica per immergersi nel mondo del calcio giovanile e osservare da vicino le potenzialità e le speranze di un settore in continua crescita.

© Ultimouomo.com - Bartesaghi fa ben sperare

Poco meno di un anno fa sono andato ad assistere dal vivo a due partite del Milan Futuro, in Serie C. La prima, lo scorso 19 gennaio, era Ascoli-Milan Futuro ed è stata la prima volta in cui ho potuto osservare da vicino Davide Bartesaghi. Una partita in cui è subentrato al 19' e dove già si potevano vedere i suoi pregi e i suoi difetti: da una parte i controlli volanti e difficili nello stretto; dall'altra la sofferenza di fronte alle sgroppate del terzino destro ascolano, Manuel Alagna.

