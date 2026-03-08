Un elenco di cardigan scelti appositamente per affrontare il passaggio di stagione con stile. La selezione include modelli di vari marchi e stili, disponibili online e nei negozi. Tutti i capi sono stati scelti dai redattori di GQ Italia e sono pronti per essere acquistati attraverso i link di vendita. Quando si effettua un acquisto, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

Scrivi cardigan uomo e subito appaiono due immagini di reference culto: Kurt Cobain nel mitico live Unplugged per MTV insieme ai Nirvana nel 1993 e un rilassatissimo Jeff Bridges nella pellicola altrettanto culto Il Grande Lebowski. Cosa li accomuna? L'approccio ultra rilassato e easy verso uno dei capi del guardaroba maschile meno considerato nell'arco di un anno solare nelle scelte di vestizione. Dal cardigan uomo elegante in lana a filo sottile, da indossare sotto al blazer senza quasi essere visto, al cardigan di sostanza, magari colorato e magari a trecce, lungo come una giacca e morbido quanto il piumaggio di un pulcino, le interpretazioni e gli utilizzi sono davvero vari e trasversali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I cardigan più belli con cui passare indenni il cambio di stagione

F1, Lando Norris: “Sarà una stagione lunga, possiamo migliorare con il passare del tempo”Una nuova stagione da affrontare con una visione diversa, ovvero con un titolo da difendere.

I look più belli dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 della Milano Fashion Week e le tendenze di stagioneDa Gucci a Fendi, passando per Etro, Emporio Armani e Bottega Veneta, abbiamo raccolto le migliori sfilate della Milano Fashion Week, selezionando i...

Una selezione di notizie su I cardigan più belli con cui passare....

Discussioni sull' argomento Dior: Anderson sogna un Re Sole chic alle Tuileries; Milano Fashion Week: ecco gli occhiali griffati che dettano i trend del futuro.

Cardigan donna colorato: 5 modelli da acquistare online per uno stile unicoI 5 cardigan donna colorati da non perdere: stili diversi, vestibilità uniche e idee per abbinamenti originali, per look sempre eleganti e distintivi. stile.it

Cardigan full of colour e salva portafoglio da usare senza sosta in primavera. 12 modelli sotto i 20 euroLa primavera è sempre più alle porte e a confermarcelo sono anche i cardigan che caratterizzano questa stagione con modelli cute che si adattano a qualsiasi gusto ... dilei.it

“Cardigan perfetti per la primavera Disponibili nei colori panna, nero e blu. Qual è il tuo preferito ” #cardigan #modaprimavera #outfitprimaverile #modadonna #nuovacollezione - facebook.com facebook