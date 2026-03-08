I cardigan più belli con cui passare indenni il cambio di stagione
Un elenco di cardigan scelti appositamente per affrontare il passaggio di stagione con stile. La selezione include modelli di vari marchi e stili, disponibili online e nei negozi. Tutti i capi sono stati scelti dai redattori di GQ Italia e sono pronti per essere acquistati attraverso i link di vendita. Quando si effettua un acquisto, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.
Scrivi cardigan uomo e subito appaiono due immagini di reference culto: Kurt Cobain nel mitico live Unplugged per MTV insieme ai Nirvana nel 1993 e un rilassatissimo Jeff Bridges nella pellicola altrettanto culto Il Grande Lebowski. Cosa li accomuna? L'approccio ultra rilassato e easy verso uno dei capi del guardaroba maschile meno considerato nell'arco di un anno solare nelle scelte di vestizione. Dal cardigan uomo elegante in lana a filo sottile, da indossare sotto al blazer senza quasi essere visto, al cardigan di sostanza, magari colorato e magari a trecce, lungo come una giacca e morbido quanto il piumaggio di un pulcino, le interpretazioni e gli utilizzi sono davvero vari e trasversali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
I look più belli dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 della Milano Fashion Week e le tendenze di stagione
