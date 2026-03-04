Qualificazioni Mondiali Calcio Femminile l’Italia sconfitta nella partita d’esordio | vince la Svezia 1-0

La nazionale italiana di calcio femminile ha perso 1-0 nella partita d’esordio delle qualificazioni ai Mondiali contro la Svezia. La gara si è svolta a Reggio Calabria, segnando un inizio difficile per le azzurre nel percorso di qualificazione. La squadra italiana cerca ora di recuperare le energie per le prossime sfide che le attendono.

Reggio Calabria – Parte in salita il cammino della Nazionale Italiana di Calcio Femminile alle Qualificazioni ai Mondiali. Le Azzurre sono uscite sconfitte dalla partite d’esordio con la Svezia, di fronte al pubblico di casa del ‘Granillo’ di Reggio Calabria. Il risultato finale, combattuto e sofferto, è stato quello di 1-0. La Svezia è andata in vantaggio al 22’ del primo tempo con Angeldahl. Si è rianimata l’Italia e nel secondo tempo ha lottato fino alla fine per ribaltare il risultato. Ha colpito un paio di pali con Cambiaghi, andando vicinissima al pareggio agognato. Si complica ora la corsa al primo posto del Gruppo 1 e l’obiettivo è quello di vincere con la Danimarca a Vicenza il 7 marzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

