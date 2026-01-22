Australian Open Bolelli-Vavassori fuori a sorpresa Bene Darderi Maestrelli ko

Gli Australian Open vedono l'eliminazione a sorpresa di Bolelli e Vavassori, dopo due finali consecutive. Djokovic elimina Maestrelli, mentre Darderi prosegue il cammino nel torneo. La notte a Melbourne ha portato risultati contrastanti per gli italiani, lasciando un senso di delusione per alcune uscite e di soddisfazione per altri. Di seguito, un aggiornamento sulle principali vicende del torneo.

Si ferma subito la corsa di Bolelli e Vavassori agli Australian Open dopo due finali consecutive. Djokovic elimina Maestrelli, Darderi va avanti È stata una notte italiana agrodolce agli Australian Open, ma in cui l’amaro in bocca si fa sentire particolarmente dopo i risultati arrivati da Melbourne. La più grande sorpresa negativa arriva nel doppio maschile: dopo due finali consecutive, infatti, si fermano al primo turno Bolelli e Vavassori. La grande coppia delle racchette tricolori è stata eliminata dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens con il punteggio di 6-7 7-6 6-4. Il sogno di essere ancora protagonisti in Australia si spegne dopo quasi due ore e mezza di gioco nel torneo.🔗 Leggi su Sportface.it

Brutta sorpresa: l’Australian Open di Bolelli/Vavassori è già finito. Ho/Jebens firmano l’impresaL'eliminazione precoce di Bolelli e Vavassori agli Australian Open 2026 ha sorpreso molti.

LIVE Australian Open: subito Darderi-Baez, poi Musetti-Sonego. Maestrelli contro DjokovicLa quinta giornata degli Australian Open 2026 vede in campo cinque tennisti italiani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Australian Open: Musetti batte Sonego e va ai 16/i, Bolelli-Vavassori subito ko nel doppio; Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Australian Open: Bolelli/Vavassori steccano la prima uscita Slam del 2026.

Australian Open: Bolelli/Vavassori steccano la prima uscita Slam del 2026Tennis - Esce al primo turno la coppia italiana Bolelli/Vavassori semifinalista a Torino. Poco lucidi nei momenti più importanti ... ubitennis.com

Bolelli/Vavassori delusi: Non siamo riusciti a giocare, campo velocissimoNon è andata come speravano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti l'anno scorso in doppio agli Australian Open e oggi eliminati al primo turno a ... oasport.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook