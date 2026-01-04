Rugby in lutto | addio a Francesco Antinori il pilastro giallorosso Bastava una sua parola a ribaltare la gara

Il mondo del rugby piange la scomparsa di Francesco Antinori, figura fondamentale per la squadra giallorossa di Pesaro. Con la sua presenza e il suo impegno, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. La sua passione e dedizione rappresentano un esempio per tutta la comunità sportiva, che ricorda con rispetto e affetto un pilastro importante per il rugby italiano.

Pesaro, 4 gennaio 2025 – Se c'è una maglia che Francesco Antinori non ha mai tolto davvero, è quella giallorossa. La Pesaro Rugby saluta oggi "Checcone", colonna della prima ora e volto storico del club: aveva 75 anni. Giocatore già nella primissima partita, poi capitano, allenatore, dirigente, accompagnatore: uno di quelli che bastavano un sorriso e una parola per rimettere dritto lo spogliatoio e far fare "un passo in più" a tutti. Mercoledì 7 gennaio l'ultimo saluto a Fano, nella chiesa di San Cristoforo. Addio al pilastro del rugby cittadino. "Pilastro della società rugbistica pesarese, in campo con la maglia della Pesaro Rugby già nella prima storica partita, con il suo sorriso e il suo esempio ha guidato generazioni di rugbisti – si legge nel comunicato della Pesaro Rugby -.

