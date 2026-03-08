Oggi alle 16.30 al teatro Shalom di Empoli si tiene un nuovo spettacolo della quinta rassegna in vernacolo

Risate assicurate oggi pomeriggio alle 16.30 al teatro Shalom di Empoli con un nuovo appuntamento della quinta rassegna in vernacolo "ShalominScena". Protagonista sul palco la compagnia Il Pontormo con la commedia brillante "Nonne Squillo" (nella foto una scena), scritta da Dory Cei e diretta da Alessia Giraldi. Lo spettacolo è strutturato in tre prologhi e tre atti dal ritmo vivace, capaci di alternare comicità, equivoci e momenti di riflessione. Al centro della storia un gruppo di irresistibili nonne che, con spirito intraprendente e sorprendente vitalità, danno vita a situazioni esilaranti, ribaltando stereotipi legati all’età e offrendo uno sguardo ironico sulla società contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grasse risate con le nonne "squillo"

