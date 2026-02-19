Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view | Volevamo provarlo con le pentole
Le nonne di Altamura hanno deciso di provare il curling con le pentole, facendo un video che ha già superato i 20 milioni di visualizzazioni. La causa di questa viralità è la loro idea insolita e divertente, che ha catturato l’attenzione di molte persone sui social. Nel video, le due signore si cimentano con entusiasmo in questa versione casalinga dello sport, creando un momento genuino di allegria. La loro spontaneità ha fatto il giro del web, attirando commenti e condivisioni da parte di utenti di tutte le età.
Le nonne più famose dei social colpiscono ancora: le due signore di Altamura hanno raccontato a Fanpage.it di aver ricreato lo sport del momento, il curling, usando pentoloni e scope.🔗 Leggi su Fanpage.it
"Vai Teresa, vai. Destra e sinistra": le nonne di Altamura giocano a curling con pentola e scope | Il videoAzione delle nonne di Altamura che giocano a curling con pentole e scope deriva dalla crescente popolarità di questa disciplina, che si sta diffondendo nelle case di tutta Italia.
Graziella e Teresa, a 89 le nonne di Altamura sono star di Tik Tok: “Basta poco, un po’ di farina e un po’ di pasta”Graziella e Teresa, affiatate nonne di Altamura, conquistano TikTok con il loro entusiasmo e autenticità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
