Google ha lanciato una nuova funzione su Android che consente di personalizzare la schermata di chiamata. La chiamata ora mostra una chiamata digitale, chiamata calling card, che funge da biglietto da visita visivo. Questa novità permette agli utenti di visualizzare informazioni personalizzate durante le chiamate in arrivo, offrendo un’esperienza più diretta e immediata. La funzione si applica alle telefonate ricevute sui dispositivi Android compatibili.

Le telefonate su Android stanno per diventare molto più personali. Google ha introdotto una funzione che trasforma radicalmente l’esperienza delle chiamate: la calling card, un biglietto da visita digitale che appare sullo schermo di chi riceve la telefonata. Non più solo un nome e un numero lampeggianti, ma una presentazione visiva completa con foto a schermo intero, font personalizzati e colori scelti dall’utente. La novità arriva attraverso gli ultimi aggiornamenti dell’app Telefono di Google e rappresenta la risposta di Mountain View ai contact poster introdotti da Apple su iPhone. Ma come funziona esattamente questa personalizzazione e cosa cambia per chi usa Android ogni giorno? Quando si effettua una chiamata verso un altro utente Android, il destinatario non vedrà più la classica schermata minimalista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google copia Apple: come funziona la nuova schermata di chiamata su Android (che puoi personalizzare)

App google indispensabili su android le 6 che non puoi fare a menonell’universo delle applicazioni google disponibili su android, alcune soluzioni emergono come pilastri indispensabili per l’organizzazione...

Google Maps, nuova icona in arrivo su AndroidGoogle Maps per Android si aggiorna con una nuova icona, introdotta nell’ultima versione beta (26.

Contenuti utili per approfondire Google copia.

Temi più discussi: Arriva la tassa sul cloud per la copia privata: esulta il mondo della musica, dure critiche di provider e consumatori; Copia privata, aumenta la tassa per i device fisici e si paga anche per il cloud; Google copia Apple: come funziona la nuova schermata di chiamata su Android (che puoi personalizzare); Claude consente agli utenti gratuiti di trasferire ricordi AI tramite copia-incolla.

Google copia Apple e impone il tasto cancella dati e account nelle appGoogle ha l’obiettivo di semplificare la cancellazione di un account da un’app. L’azienda ha dichiarato che le app Android presenti sul Play Store dovranno presto consentire la eliminazione di un ... macitynet.it

Google copia Apple Arcade: è arrivato Play PassE’ arrivata la controparte Android di Apple Arcade: si chiama Play Pass ed è stata presentata nelle scorse da Google attraverso un post sul blog ufficiale, dove sono riportati i dettagli di questo ... macitynet.it

Aperta la lista d'attesa al MICRO NIDO LA QUERCIA per l'anno 2026/2027. Copia e incolla su Google il link sotto https://forms.gle/MR4dG4XbFxXqMfie7 - facebook.com facebook