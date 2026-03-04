google maps nuova icona in arrivo su android

Google Maps per Android si aggiorna introducendo una nuova icona, disponibile nell’ultima versione beta rilasciata il 26 settembre. L’aggiornamento riguarda esclusivamente l’aspetto visivo dell’app, con nessuna modifica segnalata nelle funzionalità o nelle caratteristiche tecniche. La modifica si applica agli utenti che installano la versione beta, mentre non sono stati comunicati dettagli sui tempi di diffusione dell’aggiornamento ufficiale.

Google Maps per Android si aggiorna con una nuova icona, introdotta nell’ultima versione beta (26.09.06.873668274). La novità riguarda soprattutto l’aspetto visivo: i colori tradizionali di Google — rosso, blu, verde e giallo — sono ora più sfumati e armonizzati tra loro, creando un effetto più morbido e “smooth”. Anche il classico “pin” che segnala la posizione presenta una foratura più ampia rispetto al design precedente. Le prime voci sulle modifiche erano emerse già a novembre, quando si parlava di restyling per diverse app Google, tra cui Foto e Home. L’icona di Maps segue lo stesso stile delle altre app, con un’attenzione particolare alla coerenza estetica e funzionale tra tutti i servizi del colosso di Mountain View. 🔗 Leggi su Billipop.com

