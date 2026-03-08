Giulia Marzetti la novarese che rappresenta l' Italia alla Commissione Onu sui diritti delle donne

Giulia Marzetti, cittadina di Novara, è stata scelta come rappresentante italiana alla 70ª Commissione Onu sullo Status delle Donne, che si svolgerà al Palazzo di Vetro a New York dal 9 al 19 marzo. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e la partecipazione si inserisce nel quadro delle attività dell’Italia presso l’ONU. La delegata prenderà parte ai lavori della commissione durante queste date.

Durante la Csw70, Giulia Marzetti lavorerà con la Young Ambassador Society su temi cruciali legati alla violenza di genere e alla parità di partecipazione. "La vera storia delle Csw si svolge negli spazi di confronto informale tra attiviste, diplomatiche e leader di base - ha dichiarato Marzetti -.